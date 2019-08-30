Московский метрополитен заработал на старых указателях

50 тыс. руб. за надпись «Нет прохода» — Московский метрополитен устроил аукцион списанных указателей. Всего на продажу выставили 34 так называемых лайтбокса. Стоимость большинства лотов стартовала от 7,5 тыс. руб., но некоторые продавали чуть ли не в семь раз дороже. Кто и зачем покупает эти указатели? Расскажут Елена Иванова и Яна Лубнина.

«Двухсторонний световой короб "Выход в город", состояние хорошее, повреждений нет, следы масляной краски», — так выглядел один лот из каталога списанных указателей московского метро. Таблички висели на станциях более 20 лет, большинство установили в конце девяностых, а на склад отправили в 2018-м, когда подземка провела ребрендинг. Среди лотов был и указатель «Выхода нет».

Чтобы поучаствовать в аукционе, участники регистрировались на специальном сайте, и все 100 мест разошлись буквально за несколько часов. Самым дорогим стал указатель со станции «Охотный ряд» со списком близлежащих улиц с одной стороны, и предупреждением об отсутствии прохода — с другой. Он ушел более чем за 50 тыс. руб. Впрочем, за другие лоты также разворачивалась борьба.

Московский метрополитен не в первый раз распродает старые указатели — купить табличку можно было еще в декабре прошлого года. Тогда заполучить раритет было несколько проще — партия была в десять раз больше — всего 350 указателей, да и стоили они не дороже 7,5 тыс. руб. Тогда метрополитен заработал на этом почти 2 млн руб. Правда, людям приходилось стоять в очереди по несколько часов, аукционов еще не было, да и сами таблички были далеко не в идеальном состоянии — грязные, иногда разбитые, с железными креплениями и без лампочек внутри, рассказал один из покупателей по имени Вячеслав. Некоторые указатели, по его словам, потом всплывали на Avito с серьезной наценкой: «Я прождал, наверное, час. Передо мной было три человека. Я минут за десять выбрал нужную табличку: мы живем в квартире, окна которой выходят на Волоколамское шоссе, поэтому и взяли как раз табличку со станции метро "Тушинская". При этом таблички, которые стоят 7,5 тыс., разбирали как горячие пирожки. При этом на следующий день мы видели на Avito предложения уже по 15-20 тыс. руб. за вывеску».

Кто покупает эти указатели? В основном ими интересуются коллекционеры, но есть и те, кто хочет украсить табличкой квартиру, особенно если она связана со станцией, где живет или жил человек. Хотя удачно вписать в интерьер лайтбокс из метро сложно, даже несмотря на то, что в моду входит эпоха девяностых, отмечают дизайнеры. А вот для лофта или кафе такое оформление подойдет, полагает владелец архитектурной мастерской Дмитрия и Татьяны Хорошевых Дмитрий Хорошев: «Все эти истории в интерьере могут быть, но не частном. Ведь найти человека старше 20 лет, который готов жить в таком пространстве, довольно сложно. А для общественных пространств это решение вполне подходящее.

То есть это могут быть и лофты с кирпичными стенами, нешлифованными полами, довольно грубыми фактурными поверхностями.

Это могут быть и коворкинги, и кафе, и барбершопы, где в качестве дополнительного освещения можно использовать эти арт-объекты».

Как говорят в Московском метрополитене, идея продавать списанные указатели не нова. Раньше так делали в лондонском Музее транспорта. Но, как признают дизайнеры, большей популярностью пользуются дорожные знаки и указатели, правда, их чаще всего не покупают, а просто воруют.

Победители аукциона по продаже списанных табличек московского метро не получили указатели сразу — чтобы их выкупить им все равно придется поехать на склад.