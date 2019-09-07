Сенцов: даже после освобождения всех пленных борьба не закончится

Украинский режиссер Олег Сенцов, который вернулся на родину в рамках обмена пленными с Россией, выразил надежду на освобождение других заключенных. Он также поблагодарил тех, кто помогал заключенным и их семьям до освобождения.

«Надеюсь, что и остальные пленные скоро все будут освобождены. Но даже после освобождения последнего пленного наша борьба не заканчивается. До победы еще очень далеко»,— заявил журналистам господин Сенцов в аэропорту Борисполь (цитата по «112 Украина»).

Режиссер Олег Сенцов в 2015 году был приговорен к 20 годам лишения свободы. По версии следствия, в 2014-м он вместе с сообщниками поджег офисы общественной организации «Русская община Крыма» и представительства партии «Единая Россия» в Симферополе, а также готовился осуществить два теракта в Симферополе на 9 Мая. Сам режиссер свою вину не признает. В мае 2018 года режиссер объявил голодовку, которая продлилась более 140 дней. Он требовал отпустить всех украинцев, удерживаемых в российских тюрьмах по политическим мотивам.

7 сентября состоялся обмен пленными между Россией и Украиной по формуле «35 на 35». На Украину в частности вернулись режиссер Олег Сенцов и украинские моряки, которые были задержаны после инцидента в Керченском проливе. Киев уже обнародовал официальный список.

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В Россию вернулся руководитель портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский и бывший зенитчик Владимир Цемах, которого Украина считает причастным к крушению малайзийского Boeing над Донбассом в 2014 году. Официального списка освобожденных россиян пока нет.

Подробнее о событии — в материале “Ъ” «Россия и Украина обменялись 35 на 35».