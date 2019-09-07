СМИ: UEFA по ошибке перечислил киевскому «Динамо» €380 млн

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) по ошибке перевел через офшоры киевскому «Динамо» €380 млн, которые предназначались для Федерации футбола Украины (ФФУ) и клубов страны. Об этом говорится в книге «Football Leaks 2 — Новые откровения из мира профессионального футбола», которую написали два журналиста немецкого издания Der Spiegel, передает издание «Чемпионат».

В книге утверждается, что с 1999 года средства перечислялись на счета компании Newport Management Limited на Виргинских островах. Ее контролирует президент киевского «Динамо» Игорь Суркис. В 2016 году представитель UEFA обнаружил, что средства передавались не футбольной федерации, а Newport Management Limited, через которую шли выплаты зарплат игрокам «Динамо», а также перечислялись средства на трансферы. О случившемся он написал конфиденциальное письмо высшему руководству.

«Динамо» незаконное присвоение средств отрицает. В UEFA заявили, что нарушений при перечислении средств не было.

Напомним, бывший президент UEFA Мишель Платини наряду с президентом FIFA Зеппом Блаттером стали самыми крупными жертвами коррупционного скандала, разразившегося в мировом футболе в 2015 году. Тогда ФБР совместно со швейцарской полицией за причастность к криминальным схемам арестовала ряд высокопоставленных футбольных функционеров. В результате и Зепп Блаттер, и Мишель Платини лишились своих постов. В июне 2019 года господина Платини задержали для дачи показаний в рамках расследования дела о коррупции при выборах страны—хозяйки чемпионата мира по футболу 2022 года, который пройдет в Катаре, а также при выборах места проведения Евро-2016, который прошел во Франции.

Подробнее об этом читайте в материале “Ъ” «Мишеля Платини оставили за дверью».