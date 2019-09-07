МИД РФ заявил о «здравом подходе» администрации Зеленского к обмену заключенными

Министерство иностранных дел России считает обмен заключенными между Россией и Украиной позитивным сигналом и надеется, что это создаст благоприятный фон для работы в рамках минской контактной группы и «нормандского формата». В заявлении ведомства говорится, что новая администрация президента Украины Владимира Зеленского «в отличие от своих предшественников продемонстрировала здравый подход и готовность к компромиссам».

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«Для успешного разрешения накопившихся комплексных проблем на Юго-Востоке Украины местным жителям нужно, прежде всего, почувствовать изменение отношения к себе, которое бы, в первую очередь, выражалось в прекращении обстрелов, отмене торгово-экономической и транспортной блокады, восстановлении социальных выплат и пенсий»,— говорится в сообщении МИД РФ.

В министерстве призвали Украину отказаться от «антироссийской риторики» и заявили о намерении России как одного из гарантов минских соглашений продолжать содействие по достижению согласия между сторонами внутриукраинского конфликта. «Надеемся, что согласованное взаимное освобождение лиц послужит консолидации всех здравых политических сил на Украине вокруг идеи скорейшего завершения кровопролитного конфликта и нормализации добрососедских отношений с Россией»,— заявил МИД.

Напомним, 7 сентября Россия и Украина провели обмен задержанными и осужденными в формате «35 на 35». На Украину вернулись режиссер Олег Сенцов и 24 моряка, задержанных в Керченском проливе. В Россию вернулись руководитель портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский и бывший зенитчик Владимира Цемах, которого Украина считает причастным к крушению малайзийского Boeing над Донбассом.

Переговоры об обмене начались после первого телефонного разговора президента России Владимира Путина и господина Зеленского, который состоялся 11 июля.

Подробнее о формуле обмена — в материале “Ъ” «Обвиняемые становятся обменяемыми».