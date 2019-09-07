Эксперты заявили о снижении трат россиян на развлечения в выходные

Россияне в первом полугодии 2019 года стали тратить меньше денег на развлечения в выходные дни, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт». По него данным, сильнее всего снизился средний чек на поход в театры, музеи и на концерты. На этот вид досуга граждане тратили в среднем 1 309 руб., что 18,5% меньше, чем за первые шесть месяцев 2018-го.

Средний чек на поход в кино уменьшился на 2,4% (до 576 руб.). Траты на спорт развлечения снизились на 8,5% (до 2 659 руб.). В категории развлечения россияне больше всего тратились на кино (35%). На втором месте спорт (24%), на третьем — культурный досуг (15%).

Как уточняют аналитики банка, у разных возрастных категорий граждан предпочтения отличаются. В частности, среди россиян старше 25 лет популярнее спорт, на втором месте — походы в театр и на концерты. Граждане младше 25 лет чаще всего предпочитали ходить в кинотеатр.

По данным Росстата, самым популярным видом досуга почти для половины (48,6%) россиян в 2018 году стало посещение ресторанов, кафе и баров. Еще 39,5% ходили в кино, 24,8% — на концерты, 23,6% — в религиозные учреждения, 20,1% — на спортивные мероприятия, 17,8% — в театры, 13,3% — в музеи.

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