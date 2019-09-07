Президент Венесуэлы назвал условие для возобновления диалога с оппозицией

Правительство Венесуэлы возобновит переговоры с оппозицией, если та определится со своей позицией о принадлежности спорной территории у реки Эссекибо, заявил венесуэльский президент Николас Мадуро. Территориальный спор между Венесуэлой и соседней Гайаной длится еще с XIX века. Венесуэльские власти считают своей две трети Гайаны к западу от Эссекибо. Генпрокуратура Венесуэлы возбудила уголовное дело в отношении оппозиционного лидера Хуана Гуайдо, заподозрив, что он хочет отказаться от территории у Эссекибо.

«Я дал указание Хорхе Родригесу (министр связи и информации.— “Ъ”) попросить лидеров оппозиции как можно скорее выступить с однозначным заявлением относительно Эссекибо. Или они скорректируют свою позицию или они нас больше не увидят»,— заявил господин Мадуро (цитата по ТАСС). Президент Венесуэлы добавил, что также озвучил свое условие властям Норвегии, которые выступают посредником в переговорах с оппозицией.

Напомним, в январе Хуан Гуайдо провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента. Его поддержали США, несколько стран Латинской Америки и большинство стран Европы. Россия, Китай, Турция и Куба считают легитимным Николаса Мадуро.

О развитии ситуации в Венесуэле читайте в публикации “Ъ” «На Николаса Мадуро давят словами и санкциями».