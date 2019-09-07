Мария Ласицкене выиграла четвертый бриллиант

Действующая чемпионка мира и Европы российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене, выиграв все шесть этапов Бриллиантовой лиги нынешнего сезона, в четвертый раз в карьере и в третий раз подряд вышла победительницей ее общего зачета. В качестве награды она получит бриллиант в 4 карата, или 0,8 грамма. Ни один из российских спортсменов не имеет в своем активе более двух побед в общем зачете этого турнира. Всего же на счету 26-летней россиянки, в последний раз проигравшей соревнования 17 января 2019 года, а с тех пор выигравшей 18 турниров подряд, 24 победы на этапах Бриллиантовой лиги.

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене первенствовала в прыжках в высоту на финальном этапе «Бриллиантовой лиги» в Брюсселе, где показала результат 1,99 метра, и в четвертый раз стала ее победительницей. Второе место заняла представительница Украины Юлия Левченко (1,97 м), третьей стала бельгийка Нафиссату Тиам (1,95 м). Ранее Мария Ласицкене выигрывала Бриллиантовую лигу в 2014, 2017 и 2018 годах и, таким образом, является рекордсменкой среди российских легкоатлетов, не более двух раз побеждавших на этих престижных соревнованиях. Уникальная спортсменка, напомним, в последний раз не выиграла турнир 17 января, уступив тогда в Челябинске другой россиянке Анне Чичеровой. С тех пор Ласицкене выиграла 18 турниров подряд.

Теперь мечтой российской прыгуньи является увеличение личного рекорда в 2 м 06 см, который она намерена штурмовать на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе (27 сентября — 6 октября).

Но прежде 10 сентября она примет участие в матчевой встрече США — Европа в Минске, а 14 сентября выступит на Мемориале Камилы Сколимовской в польском Хожуве.

«Моей целью сегодня было выиграть эти соревнования, так что я очень счастлива. Было трудно и очень холодно, но, несмотря на это, я чувствовала себя хорошо. Этап в Брюсселе был одним из моих последних турниров перед Дохой, и моя единственная цель там - выиграть и установить личный рекорд»,— цитирует Марию Ласицкене пресс-служба Бриллиантовой лиги.

Мария Ласицкене, из-за отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики выступающая на международных соревнованиях в нейтральном статусе, является двукратной чемпионкой мира, чемпионкой Европы, двукратной чемпионкой мира и Европы в помещении.

Вера Мухина