Qualcomm со следующего года начнет поставки 5G-чипов для смартфонов средней ценовой категории

Qualcomm в следующем году начнет устанавливать микрочипы стандарта связи 5G на смартфоны средней ценовой категории. Об этом компания сообщила в ходе выставки электроники IFA, проходящей в Берлине. В настоящий момент такими чипами оснащаются только модели мобильных устройств, работающих на самых дорогих процессорах Qualcomm — Snapdragon 8-й серии.

К таким смартфонам относится, например, Samsung Galaxy S10, чья стоимость составляет $1299. В 2020 году компания намерена оснащать технологией 5G свои процессоры Snapdragon 6-й и 7-й серий, которые устанавливаются на устройства средней ценовой категории. На этих процессорах работают, например, смартфоны Lenovo, Motorola, Xiaomi, Oppo и Vivo, чья цена колеблется в районе $300.

Кирилл Сарханянц