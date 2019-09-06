Суд арестовал на пять суток кандидата в муниципалы Ярослава Кострова

Смольнинский районный суд Петербурга по итогам рассмотрения дела кандидата в муниципальные депутаты в совет МО «Смольнинское» Ярослава Кострова, обвинявшегося по ст.20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) за нецензурные высказывания в общественном месте, постановил арестовать его на пять суток.

Как сообщает с места событий корреспондент “Ъ-СПб”, адвокат господина Кострова Ирина Баханович настаивала на приговоре в виде штрафа, поскольку ранее кандидат в муниципалы по административной статье не привлекался. В свою очередь, прокурор требовал его ареста.

Решения по делу Ярослава Кострова у здания суда дожидались около 20 человек — его соратники, коллеги-депутаты, а также местные жители. При этом внутрь помещения их не пускала полиция, введшая по этому случаю план «Крепость».

Напомним, кандидата в муниципальные депутаты задержали сотрудники уголовного розыска днем 6 сентября около Некрасовского сада. Ранее господина Кострова уже задерживали на встрече с избирателями по заявлению его конкурента на выборах, однако обвинения в тот раз ему предъявлено не было.

Олег Дилимбетов