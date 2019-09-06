Кандидат в муниципальные депутаты задержан в Петербурге

Кандидат в муниципальные депутаты в совет МО «Смольнинское» Ярослав Костров задержан сотрудниками уголовного розыска у Некрасовского сада в пятницу, 6 сентября. Об этом в своем аккаунте в Twitter сообщил руководитель движения «Красивый Петербург» Красимир Врански.

По его словам, кандидата в муниципалы везут в 76-е отделение полиции. Причин задержания ему не объяснили.

По данным “Ъ-СПб”, Ярославу Кострову могут вменить статью «Хулиганство» за мат в общественном месте.

Напомним, ранее этого же кандидата задерживали на встрече с избирателями по заявлению его конкурента на муниципальных выборах.

Олег Дилимбетов