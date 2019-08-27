Кандидата в муниципальные депутаты задержали во время встречи с жителями

Кандидата в муниципальные депутаты в совет МО «Смольнинское» Ярослава Кострова задержали сотрудники полиции на 1-й Советской улице. На молодого человека пожаловался в органы правопорядка его конкурент Владимир Беличенко.

Господин Костров пояснил десяти прибывшим по вызову сотрудникам, что встретился с советом дома и давал консультации по вопросам ЖКХ.

Источник “Ъ-СПб” близкий к задержанному сообщает, что граждане вступились за кандидата. Они отметили, что на стандартные вызовы о шуме и прочих бытовых вопросах из их дома полиция предпочитает не реагировать.

Ранее Ярослав Костров выиграл в суде у Владимира Беличенко. Тот подал иск против него, заявив, что записи политической направленности на его странице в соцсети «ВКонтакте» являются незаконной агитацией, и требовал снять его с выборов. Городской суд Санкт-Петербурга исковые требования заявителя не удовлетворил.

Олег Дилимбетов