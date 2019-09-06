В сентябре на АвтоВАЗе введены рабочие субботы

Профсоюзный комитет АвтоВАЗа согласовал проект приказа о работе по субботам в сентябре текущего года. Об этом сообщается на официальном сайте первичной профсоюзной организации АО АвтоВАЗ.

Работа подразделений и выпуск продукции в сборочно-кузовном производстве (СКП) Kalina будут организованы в субботы 7, 14, 21 и 28 сентября в дневные смены. Сообщается, что компенсация за работу в выходные дни осуществляется в соответствии с действующим коллективным договором.

Практика организации работы предприятия по выходным дням уже применялась в июле текущего года. Тогда работа подразделений и выпуск продукции СКП осуществлялись в субботы 6 и 13 июля.

В настоящее время в СКП Kalina выпускаются автомобили семейства Lada Granta и Datsun.

Ранее сообщалось, что в январе—августе нынешнего года продажи Lada Granta составили 85,7 тыс. машин, что на 42,4% выше показателя аналогичного периода прошлого года.

Андрей Сазонов, Самара