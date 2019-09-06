Элле Памфиловой пришлось полагаться на себя Что известно о нападении на главу ЦИКа и может ли она рассчитывать на охрану

На главу ЦИКа Эллу Памфилову напали в ее собственном доме: неизвестный в маске проник в жилье через окно, а затем несколько раз ударил женщину электрошокером. Как выяснил "Ъ", она смогла дать отпор нападавшему, ударив его стулом по голове. В итоге злоумышленник скрылся через окно. Полиция возбудила уголовное дело по факту разбойного нападения. О случившемся доложили и президенту Владимиру Путину.

Сообщается, что Элла Памфилова не пострадала. Она рассказала журналистам подробности ночного происшествия.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин попросил передать дело его ведомству и отметил, что проверяются все версии, в том числе и связанная с профессиональной деятельностью Памфиловой. В аппарате ЦИКа сообщили, что с Эллой Памфиловой сейчас все в порядке. Она уже приняла участие в международной конференции в Москве.

Элла Памфилова, председатель Центральной избирательной комиссии: Я не собиралась никому рассказывать об этом. Держусь, как могу, поскольку, конечно, мне больно, есть травмы от этого электрошокера. Нападавший был в маске, перчатках, то есть подготовленный. Это молодой, гибкий, достаточно сильный человек. Для меня это шок. Представьте, что вы просыпаетесь ночью в своем доме, а перед вами — какой-то человек в черном, который нападает.

Вместе с тем, охраны у Памфиловой нет и никогда не было, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на источник в Центризбиркоме. По закону она не предусмотрена, пояснил адвокат межтерриториальной коллегии адвокатов «Клишин и партнеры» Андрей Шугаев: «Если мы обратимся к закону "Об основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдумах граждан России", то там есть статья о статусе членов комиссии, но об их охране ничего не говорится. Вместе с тем, думаю, сейчас в этой ситуации и после выборов госпоже Памфиловой понадобится профессиональная охрана на длительное время. Наверняка она ей будет предоставлена в рамках закона».

Глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов заявил, что сейчас Памфиловой нужно предоставить охрану. Хватит и одного, но проверенного человека, уверен президент Национальной ассоциации телохранителей России Дмитрий Фонарев, охранявший в восьмидесятые годы Михаила Горбачева: «Государственная охрана может быть предоставлена любому лицу, но по решению президента. Ее силы и средства будут установлены соответствующим приказом, то есть если госпоже Памфиловой дается охрана, то ей скажут, сколько людей, какие машины за ней будут закреплены. Но это очень дорогостоящее мероприятие, связанное с достаточно серьезной проработкой ситуации. Ведь в таком случае потребуется человек 15. Где ФСО возьмет таких людей? То есть если нужно будет, этот вопрос решат, но это затратно. Я не думаю, чтобы ей выделили госохрану, потому что Росгвардия у нас по закону также имеет возможность охранять глав государств, а также иных лиц, на коммерческой основе. Так что могут быть выделены какие-то средства, чтобы главу ЦИКа взяла под охрану Росгвардия. Между тем, у нее нет такого уровня угрозы, чтобы ей выдавать бронированную машину. Скорее всего, к ней на сутки прикрепят человека и автомобиль с номерами, достаточными для безопасного проезда. Даже "моргалку" вряд ли выделят. Кроме того, очень важный вопрос всегда состоит в том, что охраняется место жительства или нет.

Но это не тот, скажем, случай, с моей точки зрения, чтобы человеку давать именно госохрану.

Достаточно просто нанять какой-нибудь ЧОП, проверенный, хороший. Ребята закроют все своими силами. Это будет гораздо проще, и надежность практически такая же».

В пресс-службе ЦИКа, между тем, заявили, что самочувствие Памфиловой позволяет ей участвовать в публичных мероприятиях, но со СМИ она общаться не будет.

Глеб Силко, Елена Иванова