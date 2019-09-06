07 сентября, суббота
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СКР проверит показания убийцы зампреда ЦБ на причастность Магомедовых

Следственный комитет России (СКР) проверит заявление финансиста Алексея Френкеля, осужденного за убийство зампреда Центробанка Андрея Козлова, о причастности бывшего владельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата, экс-сенатора Магомеда Магомедова, к отмыванию денег и заказному убийству. Проверкой займется региональный СКР в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом говорится в ответе СКР адвокату Френкеля Эдуарду Гладилину, передает РБК.

Френкель, приговоренный за убийство Козлова в 2008 году, отбывающий наказание в ямальской колонии ИК-8 в Лабытнанги, написал своему адвокату письмо, в котором подтверждает готовность давать показания против господ Магомедовых. Также он готов дать показания на арестованных экс-сотрудников управления «К» ФСБ Дмитрия Фролова и Андрея Васильева. Он настаивает на допросе в Москве, так как в ЯНАО его жизни «угрожает опасность» из-за «имеющейся информации» о коррупционных связях указанных лиц. Кроме того, Френкель готов давать показания на покинувшего Россию замглавы АСВ Валерия Мирошникова и арестованного банкира Ивана Мязина.

Начальник отдела управления «К» СЭБ ФСБ Кирилл Черкалин и двое его бывших подчиненных — Дмитрий Фролов и Андрей Васильев — были задержаны в апреле по подозрению в получении крупных взяток. В ходе обысков дома и на работе у полковника изъяли наличность, часы и драгоценности на 11 млрд руб. Всех троих арестовали на два месяца, свою вину они не признают.

Напомним, Френкель планирует дать показания по делу Магомедовых, которые обвиняются в организации преступного сообщества. Он утверждает, что братья Магомедовы «причастны к заказному убийству и легализации денежных средств, нажитых преступным путем». Адвокат Зиявудина Магомедова Александр Гофштейн считает, что Френкель, собирается дать показания против совладельцев группы «Суммы» в надежде на досрочное освобождение.

Совладельца группы компаний «Сумма» и его брата задержали в марте 2018 года. Их обвиняют в организации преступного сообщества, хищениях и растратах минимум на 2,5 млрд руб. По версии следствия, Зиявудин Магомедов курировал «экономическую» деятельность ОПС, а Магомед обеспечивал политическое и силовое прикрытие незаконных операций.

Об уголовном деле Магомедовых и новом фигуранте разбирательства — в материале “Ъ” «Братьям Магомедовым нашли сообщника на Псковщине».

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