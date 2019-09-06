Facebook сосредоточился на знакомствах

Facebook начнет знакомить своих пользователей друг с другом: соцсеть запустила сервис под названием Dating, правда, он пока работает только в США, Латинской Америке и некоторых азиатских странах. Сервис для знакомств не нужно отдельно скачивать — он интегрирован в Facebook, а чтобы начать искать пару, нужно создать специальный профиль. Информация из основного аккаунта будет загружаться только при желании пользователя. Соцсеть будет рекомендовать партнера при помощи алгоритмов, учитывая интересы пользователя, сообщества, в которых он состоит, и его лайки под различными постами.

Зачем Facebook свой сервис знакомств? И будет ли он популярен? Соцсеть легко монетизирует новую функцию, считает руководитель «Лаборатории Комьюнити» Владислав Титов: «Любая социально-медийная площадка заинтересована в том, чтобы удерживать аудиторию вокруг себя, чтобы люди не выходили за территорию платформы для реализации тех или иных потребностей.

Аудитория Facebook огромная, то есть наполнить свой сервис, дать стартовый приток аудитории будет очень просто.





Для этого не потребуется особых инвестиций, понадобятся вложения только на программирование и создание этого сервиса. Аудитория уже есть, она имеет свой таргетинг по месту проживания, по интересам. Социальная сеть будет этот таргетинг продавать рекламодателям и зарабатывать на этом».

Отличие Facebook Dating от самого популярного приложения для знакомств в США — Tinder — в том, что можно написать сообщение любому кандидату. В Tinder переписка возможна только, если оба пользователя понравились друг другу. Facebook обещает запустить сервис в Европе в начале следующего года.

Между тем, в России такая новинка вряд ли появится, считает исполнительный директор сервиса знакомств Mamba Ярослав Сергеев: «По поводу совпадения людей по интересам, в целом, эта штука называется "нишевый dating", — это когда пользователи знакомятся вокруг чего-то узкоспециализированного. Проблема здесь в том, что подобные сервисы охватывают очень малую аудиторию, особенно, если говорить про какие-то мероприятия. Например, на крупный фестиваль приходят 10-20 тыс. человек. Сколько из них хотят знакомиться при этом? Любой сервис знакомств, который реально хорошо работает, всегда взаимодействует с массовой аудиторией. То есть чем больше пользователей в него приходит, тем более он интересен для всех, кто уже там находится. На нишевых же платформах новые люди появляются очень редко. Кроме того, в России аудитория Facebook вообще достаточно маленькая, довольно специфичная и локализована в мегаполисах.

По факту это та же аудитория, которая любит Tinder. И какой смысл ей пользоваться еще сервисом от Facebook, сложно сказать.





Между тем, недавно "ВКонтакте" запустил аналогичный проект Lovina. Он, правда, сильно молодежный, но в него я скорее готов поверить».

В Facebook заявили, что по умолчанию среди кандидатов не будут показывать тех, кто в друзьях у пользователя, если только он сам этого не захочет. Можно будет составить список из десяти знакомых, к которым участник неравнодушен.

Яна Пашаева