«Магнит» выплатит дивиденды по итогам 6 месяцев 2019 года в размере 13,7 млрд рублей

Совет директоров ПАО «Магнит» принял решение выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям АО «Тандер» по результатам шести месяцев 2019 года в размере 13,7 млрд руб. Это составляет 1,37 руб. на одну обыкновенную акцию, говорится в сообщении эмитента.

Кроме того, на прошедшем заседании Совета директоров «Магнита» единогласно было принято решение прекратить полномочия члена правления ПАО Татьяны Князевой с 9 сентября 2019 года. В состав правления ПАО «Магнит» с 10 сентября избрана Анна Боброва. Она не имеет доли участия в уставном капитале ритейлера. Президента «Магнита» Яна Дюннинга уполномочили подписать трудовой с госпожой Бобровой.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, в середине августа Анна Боброва была трудоустроена на должность директора по персоналу ПАО «Магнит». Она отвечает за организационное развитие, подбор, обучение и развитие сотрудников торговой сети. Также на госпоже Бобровой ответственность за систему мотивации работников. Госпожа Боброва имеет почти 20-летний опыт работы в сфере HR. До прихода в «Магнит» она занимала руководящие позиции в HR-блоках X5 Retail Group и Metro, а также в Sia Group, Rimera Group и «Росатом». Ранее занимавшая позицию руководителя дирекции по персоналу Татьяна Князева приняла решение покинуть компанию, но останется в роли советника до 31 октября 2019 года, чтобы обеспечить плавную передачу функционала.

Также стало известно, что на должность директора по инвестициям ПАО «Магнит» назначен Андрей Бодров. Ранее он занимал пост директора по слияниям и поглощениям в торговой сети «Лента».

Дмитрий Михеенко