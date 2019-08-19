Директором по персоналу сети «Магнит» назначена Анна Боброва

На должность директора по персоналу ПАО «Магнит» назначена Анна Боброва. Она будет отвечать за организационное развитие, подбор, обучение и развитие сотрудников торговой сети. Также на госпоже Бобровой ответственность за систему мотивации работников.

Как говорится в сообщении ритейлера, Анна Боброва имеет почти 20-летний опыт работы в сфере HR. До прихода в «Магнит» она занимала руководящие позиции в HR-блоках X5 Retail Group и Metro, а также в Sia Group, Rimera Group и «Росатом».

Ранее занимавшая позицию руководителя дирекции по персоналу Татьяна Князева приняла решение покинуть компанию, но останется в роли советника до 31 октября 2019 года, чтобы обеспечить плавную передачу функционала.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, 26 июня 2019 года стало известно, что генеральный директор ПАО «Магнит» Ольга Наумова, пришедшая в компанию с должности гендиректора сети «Пятерочка» (X5 Retail Group) приняла решение покинуть компанию из-за «разного с Советом директоров видения стратегии развития бизнеса». Госпожа Наумова пришла в «Магнит» в мае 2018 года и привела в торговую сеть на руководящие должности ряд сотрудников из «Пятерочки» и «Перекрестка». Спустя год, выходцы из X5 Retail Group стали акционерами «Магнита» и, по мнению экспертов, потеряли вес в принятии стратегических решений ритейлера. В январе 2019 года компанию возглавил выходец из «Ленты» Ян Дюннинг, который на протяжении почти полугода делил роль руководителя компании с Ольгой Наумовой.

Дмитрий Михеенко