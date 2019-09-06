Владимир Путин проверит, как ПСО «Казань» строит космодром Восточный

Сегодня, 6 сентября, президент России Владимир Путин поедет на космодром Восточный, генподрядчиком которого является ПСО «Казань». Глава государства считает, что ситуация требует его личного вмешательства, передает «Интерфакс».

Господин Путин осмотрит там уже построенные сооружения, в числе которых – стартовый комплекс ракеты-носитель «Союз-2». Кроме того, президенту покажут стартовый комплекс ракет «Ангара», который возводит ПСО «Казань» и город Циолковский. После этого глава государства проведет совещание о развитии инфраструктуры космодрома.

Ранее сообщалось, что вместо ПСО «Казань» космодром может достроить публично-правовая компания (ППК) «Военно-строительный комплекс», создаваемая в структурах Минобороны. По словам вице-премьера РФ Юрия Борисова, курирующего в правительстве космическую отрасль, ситуация с темпами строительства космодрома «не устраивает всех».

При этом накануне в СМИ появилась информация о том, что строительство объектов второй очереди космодрома Восточный идет с опережением графика на месяц.

"Ъ-Казань"