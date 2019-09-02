Публично-правовая компания (ППК) «Военно-строительный комплекс», создаваемая в структурах Минобороны, может достроить космодром Восточный вместо ПСО «Казань». Вопрос о смене подрядчика планируется рассмотреть 6 сентября на совещании у президента России Владимира Путина, пишут «Ведомости».

К работе ППК Минобороны сможет приступить в следующем году после завершения консолидации ее активов (так называемых главных военно-строительных управлений, доставшихся военным после упразднения Спецстроя России в 2016 году) и очистки компании от долгов. При этом ПСО «Казань» сможет заняться объектами второй очереди космодрома, которые не требуют столь серьезных вложений собственных сил.

Информацию о возможном смене подрядчика подтвердил и вице-премьер РФ Юрий Борисов, курирующий в правительстве космическую отрасль. По его словам, ситуация с темпами строительства космодрома «не устраивает всех».

При этом инициатива о привлечении военных лиц к строительству космодрома вызывает вопросы у руководства «Роскосмоса», отмечает издание. Первая причина — отсутствие оснований для разрыва контракта с ПСО «Казань», поскольку татарстанское предприятие может уложиться в сроки. Вторая причина заключается в том, что из-за смены подрядчика землю под застройку придется переоформить на баланс Минобороны России, а это сопряжено с длительной бюрократической процедурой. Третья причина связана с тем, что ПСО «Казань» уже заключило контракт на поставку технологического оборудования со структурами «Роскосмоса», и в случае его разрыва сроки ввода объекта в эксплуатацию вновь перенесут. Окончательное решение по этому вопросу примут на совещание у президента РФ.

Напомним, что «Роскосмос» заключил договор с ПСО «Казань» на строительство второй очереди космодрома Восточный в октябре прошлого года.

"Ъ-Казань"