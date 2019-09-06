ПСО «Казань» строит космодром Восточный с опережением графика на месяц

Строительство космодрома Восточный, генподрядчиком которого является ПСО «Казань», идет с опережением графика на месяц. Речь идет о строительстве объектов второй очереди: стартовый комплекс для ракет «Ангара», командный пункт и топливохранилище, передает ТАСС со ссылкой на свой источник в ракетно-космической отрасли.

В частности, возведение командного пункта уже началось: там вырыт котлован, а бетонное основание залито наполовину. На территории топливохранилища в данный момент формируют ложи под цистерны. Все работы ПСО «Казань» выполняет собственными силами и техникой. Такое опережение графика является «важным резервом на непредвиденный случай», уточнил источник.

Ранее сообщалось, что вместо ПСО «Казань» космодром Восточный может достроить публично-правовая компания «Военно-строительный комплекс», создаваемая в структурах Минобороны.

"Ъ-Казань"