Суд в Белгородской области рассматривает ходатайство Кокорина и Мамаева об УДО

Алексеевский районный суд Белогородской области рассматривает ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) Павла Мамаева, Александра и Кирилла Кокориных. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ходатайство поддерживает Федеральная служба исполнения наказаний. Представители потерпевшего, Дениса Пака, против УДО не выступили.

Напомним, что прошение о досрочном освобождении защита спортсменов подала 2 августа. В колонии в Белгородской области футболисты находятся с июля.

Нападающий ФК «Зенит» Александр Кокорин и полузащитник ФК «Краснодар» Павел Мамаев были осуждены по ст. 213 УК РФ, ст. 115 УК РФ и ст. 116 УК РФ (хулиганство, побои, вред здоровью). Причиной реальных сроков спортсменам стали драки с их участием в центре Москвы осенью 2018 года.

Подробнее об уголовном деле футболистов — в материале «Ъ» «Кокорину и Мамаеву подтвердили сроки».