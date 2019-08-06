Белгородский суд рассмотрит прошение Кокорина и Мамаева об УДО

Белгородский суд рассмотрит прошения футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина и его брата Кирилл Кокорина об условно-досрочном освобождении (УДО).

Как сообщили в пресс – службе суда, из исправительного учреждения затребованы личные дела осужденных. После поступления документов будет назначено судебное заседание.

Напомним, что прошение защита спортсменов подала 2 августа. В колонии футболисты находятся с июля.

Нападающий ФК «Зенит» Александр Кокорин и полузащитник ФК «Краснодар» Павел Мамаев были осуждены по ст. 213 УК РФ, ст. 115 УК РФ и ст. 116 УК РФ (хулиганство, побои, вред здоровью). Причиной реальных сроков спортсменам стали драки с их участием в центре Москвы осенью 2018 года.

Подробнее об уголовном деле футболистов — в материале «Ъ» «Кокорину и Мамаеву подтвердили сроки».