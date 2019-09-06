Сенатор обвинил Трампа в трате на стену с Мексикой денег, выделенных на борьбу с Россией

Лидер демократического меньшинства в Сенате США Чак Шумер заявил, что президент Дональд Трамп перенаправил на строительство стены на границе с Мексикой $771 млн, которые выделялись «для реагирования на российскую агрессию в Европе». Как считает сенатор, своими действиями господин Трамп помогает президенту РФ Владимиру Путину «в подрыве НАТО и трансатлантических отношений».

Чак Шумер утверждает, что президент США также медлит с оказанием помощи украинским военным, противостоящим «российской агрессии». Поступки Дональда Трампа «возмутительны» и «ослабляют национальную безопасность» США, убежден лидер демократов.

«Президент Трамп вновь ставит Владимира Путина превыше безопасности американского народа и наших союзников»,— говорится в заявлении сенатора, опубликованном на его сайте. Как напомнил Чак Шумер, президент США говорил, что за стену должна заплатить Мексика.

Строительство стены было одним из предвыборных обещаний господина Трампа. Во время его президентства Конгресс уже не раз блокировал эту инициативу. Последний спор Дональда Трампа с Конгрессом о необходимости дорогостоящего строительства спровоцировал в конце 2018 года шатдаун, ставший самым длительным в истории страны. Пентагон планировал выделить на строительство стены $3,6 млрд.

О планах главы Белого дома отгородиться от Мексики читайте в материале “Ъ” «Дональд Трамп не постоит за стеной».