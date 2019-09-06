Из свежей почты

Поля Нарышкина, 16 лет, детский церебральный паралич, требуется лечение. 78 тыс. руб.

Внимание! Цена лечения 197 тыс. руб. Фонд «СУЭК — РЕГИОНАМ» внес 100 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Чита» соберут 19 тыс. руб.

С вашей помощью внучку лечат в Институте медтехнологий (ИМТ, Чита). Моя дочка, мама Поли, умерла при родах. Малышка перенесла гипоксию и травму шеи, к году у нее диагностировали ДЦП и эпилепсию. До десяти лет Поля не стояла и не ходила без поддержки, руки не слушались. И уже после первых курсов лечения в ИМТ внучка смогла самостоятельно ходить, стала всем интересоваться, освоила компьютер, учится на дому. Но спастика в руках и ногах еще есть, речь нечеткая. Лечение нужно продолжать, мы с мужем пенсионеры, с оплатой нам не справиться. Татьяна Нарышкина, Забайкальский край

Невролог ИМТ Ольга Рымарева (Москва): «Поля окрепла, стала лучше двигаться и говорить. Лечение нужно продолжить — требуется улучшить речь и артикуляцию девочки, память и мелкую моторику, снизить мышечный тонус».

Ваня Сафонов, 5 лет, несовершенный остеогенез, требуется курсовое лечение. 243 656 руб.

Внимание! Цена лечения 532 656 руб. Группа компаний «О’КЕЙ» внесла 250 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Волгоград-ТРВ» соберут 39 тыс. руб.

Ваню переломы преследовали с самого рождения: у него ломались ключицы, голень, бедро. Местные врачи поставили диагноз «несовершенный остеогенез», но что с этим делать, не знали. Я услышала о клинике в Москве, где лечат такие заболевания. Мы повезли Ваню туда на консультацию, и сыну начали лечение препаратом, который укрепляет костную ткань. Лечение хорошо помогает, но его стоимость неподъемна для нас. Я медсестра, муж — рабочий. Лечение необходимо продолжать. Прошу, не оставляйте нас! Роза Сафонова, Волгоградская область

Педиатр отделения врожденных патологий клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва) Федор Катасонов: «У Вани легкая форма несовершенного остеогенеза, но плотность костной ткани еще низкая — терапию нужно продолжить».

Степа Бурдуковский, 4 года, врожденная деформация стоп, требуется лечение по методу Понсети. 113 216 руб.

Внимание! Цена лечения 242 216 руб. ООО «РСВ» внесло 100 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Бурятия» соберут 29 тыс. руб.

Сын родился с сильно искривленными стопами. В пять месяцев его начали лечить: ножки гипсовали, потом провели операцию, затем снова гипсовали. Стопы выправились. Затем надели брейсы — специальную обувь с фиксатором. Но через год стопы снова стали подворачиваться. Степе трудно и больно ходить, я даже перестала водить его в садик — сын все время спотыкается, падает. Я обратилась в ярославскую клинику, где давно и успешно лечат этот недуг, отправила фото и видео сына. Нас готовы взять на лечение, но оно платное. У меня двое детей, алиментов не получаю. Помогите! Ирина Зверева, Бурятия

Травматолог-ортопед ООО «Клиника Константа» Илья Громов (Ярославль): «Мальчику необходима операция — закрытая ахиллотомия и перенос сухожилия. Результат операции нужно будет закрепить гипсованиями. Надеюсь, нам удастся избавить мальчика от косолапости».

Вова Астанин, 11 лет, врожденный порок сердца, спасет эндоваскулярная операция. 113 500 руб.

Внимание! Цена операции 342 500 руб. Сотрудники компании «Диасофт» внесут 200 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Алтай» соберут 29 тыс. руб.

Моя дочь скончалась шесть лет назад, и я стала опекуном двоих внуков — Вовы и Лены, они погодки. Вова рос слабым, часто простужался и подолгу болел, быстро уставал. В пятилетнем возрасте врач услышал у внука шумы в сердце. Обследование выявило врожденный порок — открытый артериальный проток. На недавней консультации кардиолог сказал, что состояние внука ухудшается, нагрузка на сердце растет, могут возникнуть осложнения. Врач советует сделать эндоваскулярную операцию, без вскрытия груди. Пожалуйста, помогите ее оплатить! Зоя Астанина, Алтайский край

Детский кардиолог НИИ кардиологии Виктория Савченко (Томск): «У мальчика развивается легочная гипертензия. Ему требуется эндоваскулярное закрытие открытого артериального протока. После щадящей операции Ваня быстро восстановится».

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