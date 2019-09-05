РБК: Путин планирует проголосовать на выборах в Мосгордуму

Президент РФ Владимир Путин планирует проголосовать на выборах депутатов Мосгордумы на избирательном участке по 37-му избирательному округу, сообщает РБК со ссылкой на источники.

В этом округе, который включает Академический, Гагаринский, Ломоносовский районы Москвы и часть проспекта Вернадского, нет ни одного представителя «Единой России». Всего в округе, куда приписан президент, зарегистрированы только три кандидата, все они представители парламентской оппозиции: действующий зампред Мосгордумы Николай Губенко (КПРФ), Александр Романович («Справедливая Россия») и Юрий Максимов (ЛДПР).

Команда Алексея Навального в рамках проекта «Умное голосование» предлагает избирателям поддержать на выборах господина Губенко. Сам он поддержку отверг, назвав господина Навального человеком, который разрушает государственность и старается нажить политический капитал за счет народа. Источники РБК рассказали, что в мэрии Москвы поддерживают господина Романовича.

Напомним, 8 сентября пройдут выборы в Мосгордуму. Избирательная кампания сопровождается массовыми протестными акциями из-за отказа в регистрации независимым оппозиционным кандидатам. Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что не видит нарушений в организации «Умного голосования» оппозиционера Алексея Навального. Она рассматривает этот проект как вариант предвыборной агитации.

Соответствует ли закону проект «Умное голосование», читайте в материале “Ъ” «Он соцопрос перевернул — и снова 3 сентября».