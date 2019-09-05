Facebook запустил сервис знакомств

Компания Facebook объявила о запуске в США сервиса онлайн-знакомств Dating. Запуск был анонсирован еще в мае 2018 года, сервис уже работает в 19 странах мира, включая Канаду, Аргентину, Колумбию, Вьетнам. В Facebook ожидают, что спрос на этот сервис будет высоким, учитывая, что более 200 млн пользователей соцсети указывают в своем статусе, что они «одиноки».

Американским пользователям в возрасте старше 18 лет с 5 сентября предлагается возможность активировать опцию Facebook Dating. После активации необходимо создать отдельный профиль, в котором автоматически появится имя и возраст пользователя, указанный в основном профиле Facebook. После этого у пользователя появится возможность увидеть других пользователей, активировавших эту опцию.

Сервис будет подбирать разных пользователей на основе указанных ими интересов, в первую очередь из числа тех, кто не находится в списках друзей, давая возможность им познакомиться. В приложении Dating можно делиться своими постами из Facebook или Instagram, добавлять друзей или, наоборот, блокировать кого-то, общаться. При этом в мессенджере можно общаться только текстовыми сообщениями: разработчики намеренно исключили возможность отправки фото, видео, ссылок или платежей. В Facebook это объяснили тем, что «всякие неуместные фото и видео могут реально разрушить отношения людей», через сервис Dating пользователи же могут построить «доверительные отношения с кем-то, а потом перейти в какой-то другой удобный чат».

Алена Миклашевская