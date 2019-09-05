Суд снял обвинения с Airbus и Air France в связи с катастрофой 2009 года

Французский суд снял обвинения в отношении компаний Airbus и Air France по итогам рассмотрения обстоятельств авиакатастрофы 2009 года, когда в результате падения самолета в Атлантический океан погибли 228 человек, которые находились на борту. Согласно выводам суда, с текстом которых удалось ознакомиться агентству Reuters, вина лежит на пилотах самолета.

Напомним, что самолет Airbus A330 авиакомпании Air France следовал из Рио-де-Жанейро в Париж 1 июня 2009 года. Через четыре часа после вылета, находясь над Атлантическим океаном вблизи воздушного пространства Сенегала, он пропал с экранов радаров. Как показала расшифровка черных ящиков, самолет попал в эпицентр сильного шторма, где произошло обледенение датчиков. Они начали давать неверные показания, что ввело пилотов в заблуждение.

Суд пришел к выводу, что «непосредственной причиной катастрофы стала потеря экипажем контроля над траекторией движения воздушного судна». Пилоты не сумели верно проанализировать все предупредительные сигналы и показания приборов воздушного судна. Суд отметил, что другие экипажи, попадавшие в аналогичные ситуации, успешно справлялись с ними, сохраняя контроль над воздушным судном.

Решение суда уже подверглось критике со стороны родственников погибших в той авиакатастрофе. Представляющие их ассоциацию адвокаты намерены немедленно опротестовать его. Как заявил агентству Reuters адвокат Себастьен Бюзи, «судьи только что черным по белому написали, что обледенение датчиков не имеет никакого отношения к катастрофе. Но это же чушь! Если бы датчики не обледенели, не было бы и катастрофы».

Алена Миклашевская