Врио липецкого губернатора извинился за оппонентов, которые «мешают людям жить»

Врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов («Единая Россия») обвинил своих соперников на предстоящих выборах губернатора в «грязи и лжи». «Наступает день выборов, и я хочу извиниться перед вами за моих оппонентов, которые опорочивают и меня, и мою семью, мешают вам жить, развешивая различные объявления, наполняют вашу жизнь слухами и сплетнями»,— заявил он в Instagram.

По мнению главы региона, «под удар клеветы» попал не только он, но и жители Липецкой области. Агитацию других кандидатов он назвал «бумажным мусором». «Цель одна — отбить у вас всякое желание ходить на выборы. Я обращаюсь ко всем, кто поддерживает меня, кто поддерживает ту работу, которую мы начали. Приходите 8 сентября и сделайте свой выбор!» — написал Игорь Артамонов в комментарии к своему посту.

В последние дни в социальных сетях действительно обсуждают информацию о якобы существующих планах администрации построить полигон для захоронения московского мусора. В штабе Игоря Артамонова считают, что ее распространяет местный обком КПРФ. Коммунисты, которые ведут активную избирательную кампанию и критикуют врио губернатора, обвинения опровергают.

Подробнее о предвыборной ситуации в Липецкой области — в материале “Ъ” «Антисельсоветская пропаганда».

Андрей Прах, Воронеж