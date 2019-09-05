Детский омбудсмен по Москве обратился в МВД и Генпрокуратуру из-за фальшивой агитации

Уполномоченный по правам детей в Москве Евгений Бунимович направил в МВД и Генпрокуратуру заявление с требованием возбудить уголовное дело по факту распространения фальшивой агитации, в которой упоминается его имя, сообщил РБК со ссылкой на заявление. Господин Бунимович баллотируется в Мосгордуму от «Яблока» по шестому одномандатному округу (Головинский, Левобережный, Ховрино, часть района Западное Дегунино).

В заявлении омбусмен рассказал, что в ночь с 4 на 5 сентября стилизованная под издание «Наша версия» газета была распространена по почтовым ящиком нескольких районов на севере Москвы. На первой полосе газеты были размещены материалы о нем с компрометирующими заголовками. Тексты находились рядом с рассказами о маньяках и педофилах. Омбудсмен просит МВД и Генпрокуратуру изъять тираж газеты у напечатавшей ее типографии, найти заказчиков и исполнителей.

В «Яблоке» РБК сообщили, что редактор издательского дома «Версия» Николай Зятьков назвал эту газету фальшивкой, не имеющей отношения к его издательству, а зампредседателя партии Николай Рыбаков заявил, что это не первый случай подобной информационной атаки на кандидата.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. 5 июля завершился сбор подписей избирателей. 57 кандидатов получили отказ, но позднее представитель партии «Яблоко» Сергей Митрохин обжаловал это решение в Мосгорсуде и был допущен к участию в выборах. Затем девять человек, включая Цукасова, выбыли из предвыборной гонки.

Об отказе в регистрации и последующих акциях — в материале “Ъ” «Подписные истины».