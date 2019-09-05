ФОК в Сормовском районе передадут для достройки в собственность Нижегородской области

Недостроенный с 2014 года физкультурно-оздоровительный центр (ФОК) в Сормовском районе Нижнего Новгорода передадут из муниципальной собственности в региональную. Как сообщает пресс-служба областного правительства, процедура завершится в течение месяца.

«Мы достигли соглашения с администрацией Нижнего Новгорода о том, что необходимо данный земельный участок, объекты незавершенного строительства и документацию передать в областную собственность для того, чтобы провести необходимые работы по завершению строительства спортивного объекта. Для этого необходимо будет провести как строительно-техническую экспертизу, так и корректуру проекта»,– сообщил заместитель губернатора Александр Югов. Средства на проведение строительно-технической экспертизы и корректировку проектной документации будут предусмотрены в региональном бюджете.

Напомним, концессионное соглашение по строительству ФОКа в Сормовском районе было подписано в 2014 году с ООО «Фирма “Регион-НН”». Однако к настоящему моменту возведена только часть фундамента, готовность объекта оценивается в 10%. В пользу городской администрации с компании взыскали 17,36 млн руб. убытков.

Как ранее сообщал “Ъ-Приволжье”, ФОКи в Нижегородском и Сормовском районах не удалось достроить из-за отсутствия обещанной поддержки из областного бюджета. По одной из версий, частично это могло быть связано с досрочными губернаторскими выборами 2014 года: успешно переизбравшись, на тот момент глава региона Валерий Шанцев утратил интерес к «подаркам» для нижегородцев.

Анастасия Еремина