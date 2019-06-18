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Администрация Нижнего Новгорода взыскивает 17 млн рублей за недострой Сормовского ФОКа

Областной арбитражный суд удовлетворил требования городской администрации, взыскав 17,36 млн руб. убытков с ООО «Фирма “Регион-НН”», которое выступало концессионером по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса на проспекте Кораблестроителей. Концессионное соглашение с фирмой «Регион-НН» было заключено в 2014 году, но ФОК в Сормове построен не был, и в 2018 году договор расторгли. Застройщик сумел сделать только часть фундамента, степень готовности законсервированного ФОКа оценена в 10%, переданный мэрией недострой был законсервирован.

«В экспертном заключении установлено, что при возведении части конструкций ФОК не соблюдены требования строительных норм и правил. Данные недостатки не являются следствием остановленного строительства непроизведенной консервации. Натурным обследованием установлено, что имеются дефекты, являющиеся последствием непроизведенной консервации объекта»,– указал суд, взыскивая убытки. Решение в законную силу не вступило.

Добавим, что представители фирмы «Регион-НН» и страховой компании в суд вообще не явились. Учредителем фирмы-концессионера является компания «Фирст-НН», которая обанкротилась и теперь пытается взыскать с муниципалитета сотни миллионов рублей в пользу дружественного кредитора за долги по строительству ФОКа в Приокском районе.

Иван Сергеев


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