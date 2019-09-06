Концепция новой мужественности



Любимый бренд бизнесменов с Уолл-стрит и высокопоставленных политиков Ermenegildo Zegna презентовал в Нью-Йорке новую концепцию под названием What Makes A Man. Амбассадором рекламной кампании, бросающей вызов традиционным представлениям о мужественности, стал известный актер, двукратный обладатель премии «Оскар» и образец современной маскулинности Махершала Али.

Махершала Али

Вслед за пересмотром гендерных границ сегодня начинает активно трансформироваться понимание мужественности. Стереотипы перестают работать, а классический образ альфа-самца, похоже, окончательно уходит в прошлое. В Ermenegildo Zegna, тонко чувствующих тренд, в этой связи делают ставку на мужчину, который может себе позволить не только роскошь обладания качественной и дорогой вещью, но и подлинную искренность.

«Мужественность — это состояние души, а не набор заданных правил,— говорится в манифесте итальянской компании.— Мужчину определяют неудачи, неудачи — это средство мотивации, дающее энергию на реализацию видения».

По их мнению, истинно современные мужчины смирились со своими внутренними слабостями и поняли, что любовь, доброта и открытость — вот выбор сильных сегодня.

Вера в себя — вот что определяет современного мужчину.

Новая концепция не могла не затрагивать и экологичный подход к моде, который подразумевает производство коллекций из переработанных материалов. Ermenegildo Zegna вот уже 110 лет одевают мужчин и обладают экспертным мнением, накопленным годами.

Свежий взгляд на мужественность обусловил и выбор героев для рекламной кампании осенне-зимней коллекции. Ими стали двукратный обладатель премии «Оскар» Махершала Али и китайский актер Николас Це. Звезда «Лунного света» и «Зеленой книги» умеет создавать многогранные образы не только на экране. Он позирует в выверенном блейзере, кашемировой водолазке, шарфе, брюках и кожаных монках, демонстрируя новую элегантность и мужской вариант грации. Другой герой кампании, Николас Це, известен также как музыкант и композитор.

«Я помню, мне было лет девять или десять, я смотрел на себя в зеркало и спрашивал: кто я? Кто я? Кто я?» — делится Махершала Али, глядя прямо на зрителя видеоролика. «Что значит быть мужчиной сегодня?» — на этот вопрос каждый мужчина ответит по-своему, но замалчивать свои чувства больше не в моде.

Елена Кравцун