05 сентября, четверг
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Фото: East News

Брэд Питт против токсичной мужественности

Известный по брутальным ролям голливудский актер пропагандирует отказ от стереотипного мужского поведения

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В большом материале в The New York Times Брэд Питт рассказал о своих проблемах последних лет, наступивших после развода с Анджелиной Джоли в 2016 году, и как изменились его взгляды на общепринятое мужское поведение.


Накануне выхода на экраны фильма «К звездам», где Брэд Питт сыграл главную роль, он дал большое интервью New York Times. 55-летний актер откровенно рассказал, как он боролся с алкоголизмом после расставания с Анджелиной Джоли. На протяжение полутора лет он посещал встречи клуба анонимных алкоголиков. Теперь актер не пьет ничего из того, что любил раньше.

«Все эти люди в клубе рассказывали свои истории, будучи открытыми и честными, чего я никогда не слышал ранее. Это было место, где не было осуждений и, следовательно, люди не чувствовали такой сильной вины...

Это настоящая свобода, просто разоблачать уродливые стороны себя.

Дело в том, что мы все несем в себе боль, горе и потерю. Мы проводим большую часть нашего времени, скрывая это, но оно есть, оно в нас»,— открылся Брэд интервьюеру.

С тех пор Питт пересмотрел свои взгляды на типично мужское поведение. Актер признал, что вырос с установкой «быть сильным и никогда не показывать слабость». Однако теперь он придерживается другого мнения, когда речь заходит о том, каким должен быть настоящий мужчина.

Североамериканские и европейские психологи используют термин «токсичная мужественность» для обозначения норм мужского поведения, причиняющего вред обществу. Данная концепция определяет «токсичными» такие общественные стереотипы, как женоненавистничество, гомофобия и им подобные. Это поведение называется вредным для общества, потому что поощряет насилие, в том числе домашнее и сексуальное.

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