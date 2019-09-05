Васильева объяснила, почему нельзя отменять экзамены в школах

Министр просвещения России Ольга Васильева прокомментировала идею главы Сбербанка Германа Грефа об отказе от экзаменов. По ее словам, в школах это невозможно, так как проверка знаний является «зеркалом образования».

«Проверка того, что изучает школьник,— процесс, неразрывно связанный с образованием. Он не только позволяет выявить уровень знаний, но и скорректировать в случае необходимости педагогические подходы, программы»,— сказала госпожа Васильеву порталу «Российское образование».

Министр напомнила, что после революции в России ненадолго отменяли экзаменационную систему, но «ничего хорошего для школьного образования это не принесло». Даже в Финляндии, где процесс обучения максимально либерализован, для продолжения обучения в высшей школе знания выпускников проверяют, уточнила она.

По мнению Германа Грефа, дети после выпуска из школы становятся «инвалидами», не способными что-либо делать без постоянного надзора, потому что привыкают к системе тестирования знаний. В ходе пленарной сессии банка на Восточном экономическом форуме банкир заявил, что нужно «убить экзамены», и назвал их «катастрофой».

О том, какие изменения предлагают внести в закон об образовании,— в материале “Ъ FM”.