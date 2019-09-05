Следственный комитет возбудил уголовное дело о вымогательстве в «Крестах»

ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело о вымогательстве (пп. «а, в» ч.2 ст. 163 УК РФ) в отношении трех заключенных после избиений в следственном изоляторе «Кресты». Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.

Дело возбуждено в отношении мужчин в возрасте 23 и 25 лет, которым уже вынесли приговоры, и 26-летнего подсудимого.

По данным следствия, подозреваемые вымогали деньги у одного из арестантов в июле текущего года. При этом сообщения о существовании пресс-хат и о возможной связи сотрудников изолятора с фактом причинения телесных повреждений потерпевшему подтверждения не нашли.

Напомним, что минувшим летом в интернете появилась информация об избиении заключенных, находящихся в следственном изоляторе. Ранее в УФСИН по Петербургу заявили, что если информация подтвердится, то «материалы проверки будут незамедлительно направлены в следственные органы для принятия процессуального решения. Уже известно, что проверка ФСИН выявила многочисленные нарушения. При этом представители Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) в Петербурге направили заявление в Следственный комитет РФ, в котором просят провести проверку действий врио начальника СИЗО «Кресты» Никиты Ильина и других сотрудников изолятора в части возможности совершения ими нарушений.