ОНК просит проверить врио начальника «Крестов» после избиения заключенных

Представители Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) в Петербурге направили заявление в Следственный комитет РФ, в котором просят провести проверку действий врио начальника СИЗО «Кресты» Никиты Ильина и других сотрудников изолятора в части возможности совершения ими нарушений.

Копию заявления опубликовала в одной из соцсетей член ОНК Яна Теплицкая. В нем указывается, что в основу заявления «легло то, что нам рассказали заключённые и их близкие, документов от ФСИН мы никаких не видели». В документе перечисляются известные ОНК факты избиения арестантов, вымогательства денег и пыток электротоком.

«Просим провести проверку о возможных неправомерных действиях <...> врио начальника СИЗО-1 Ильина и других неизвестных сотрудников СИЗО-1 в части нарушения ими ч. 1 и ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), ст. 19 ФЗ-103 «О содержании под стражей» и ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»)», — говорится в заявлении. Некоторых сотрудников изолятора просят проверить ПО ст. 117 УК РФ («Истязание»), 163 УК РФ («Вымогательство») и 293 УК («Халатность»).

Напомним, что минувшим летом в интернете появилась информация об избиении заключенных, находящихся в следственном изоляторе. Ранее в УФСИН по Петербургу заявили, что если информация подтвердится, то «материалы проверки будут незамедлительно направлены в следственные органы для принятия процессуального решения. Уже известно, что проверка ФСИН выявила многочисленные нарушения.