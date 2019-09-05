Twitter временно отключил публикацию твитов с помощью СМС

Американская компания Twitter заявила, что временно заблокировала функцию создания записей с помощью текстовых СМС. Поводом послужил взлом аккаунта основателя и гендиректора Twitter Джека Дорси, когда на его страничке начали публиковаться сообщения с ненормативной лексикой, расистскими высказываниями и угрозой взрыва. Тогда его аккаунт взломали через телефон, привязанный к СМС.

Возможность опубликовать сообщение через СМС была важной функцией на старте сервиса, но в настоящее время большинство пользователей использует приложение Twitter для смартфона для публикации твитов.

Ранее акции Twitter подскочили на 16% после отчета о резком росте аудитории. Выручка компании в первом квартале выросла на 18% в годовом исчислении, до $787 млн, а ежедневная аудитория — на 11%, или 9 млн, до 134 млн.