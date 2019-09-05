В новый Антикоррупционный суд Украины поступит 3 тыс. дел

Недавно созданный Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины начал работать сегодня, 5 сентября. «По предварительным подсчетам государственной судебной администрации Украины, из местных общих судов в Высший антикоррупционный суд должны поступить более 3 тыс. уголовных производств»,— сказала в эфире телеканала «Прямой» председатель ВАКС Елена Танасевич (цитата по «РИА Новости»).

Напомним, Верховная рада Украины приняла закон о создании Высшего антикоррупционного суда в июне 2018 года. Он должен рассматривать уголовные дела в отношении топ-чиновников: президента, министров, руководителей органов власти, губернаторов, депутатов, прокуроров, судей и руководителей государственных предприятий.

Юрисдикция суда распространяется на всю территорию государства. В ВАКС будут работать шесть следственных судей, семь коллегий суда в первой инстанции и четыре коллегии в апелляционной инстанции.

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в открытии суда и поздравил судей с началом работы. «Перед вами сегодня большой вызов, и это не просто возвращение гражданам украденного через наказание топ-чиновников, топ-коррупционеров нашей страны, это возвращение нашим гражданам чувства и веры в то, что действительно на Украине есть справедливость»,— сказал господин Зеленский во время открытия суда.

О том, как команда Владимира Зеленского собирается бороться с коррупционерами, читайте в публикации “Ъ”.