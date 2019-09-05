Горизбирком Петербурга сообщил о 18 тыс. поданных заявлений для голосования на «дачных» участках

Для голосования на выборах губернатора Санкт-Петербурга на экстерриториальных участках в Псковской и Ленинградской областях подано в общей сложности 18 тыс. заявлений. По состоянию на вечер среды, 4 сентября, всего для голосования по месту нахождения оформлено более 65 тыс. разрешений, 15 тыс. из них — для голосования на территории Ленинградской области и около 3 тыс. — для голосования в Псковской области. Кроме этого, 500 петербуржцев пожелали проголосовать на цифровых участках в Москве. Об этом заявил председатель Горизбиркома Петербурга Виктор Миненко, которого цитирует «Интерфакс».

При этом господин Миненко отметил, что активность избирателей в садоводствах на территории города оказалась незначительной. По его словам, всего на экстерриториальных участках будет обеспечена возможность голосования для 0,5% избирателей Петербурга.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в Центризбиркоме настоятельно рекомендовали ГИКу отказаться от так называемых «дачных» участков на выборах губернатора Петербурга. В городской избирательной комиссии рекомендации из Москвы приняли, однако решили поступить по-своему. Позже глава петербургского избиркома сообщил, что экстерриториальные участки не будут оснащены камерами видеонаблюдения «из-за экономии бюджетных средств».