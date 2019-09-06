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Британский премьер-министр Маргарет Тетчер

Фото: GettyImages

Драгоценная «железная леди»

Почему Маргарет Тэтчер можно считать современной иконой стиля

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Этим летом на телеканале BBC 2 вышел документальный сериал «Thatcher: a Very British Revolution» о женщине, которая была премьер-министром Великобритании на протяжении десяти лет. Фильм вышел через некоторое время после отставки Терезы Мэй и рассказал о последних годах Маргарет Тэтчер у власти. Помимо роли женщины в обществе с явной мужской доминантой, красной линией, проходящей сквозь сюжет, откровением становится манера премьер-министра подчеркивать свой стиль украшениями. Серьги-пуговки, жемчужное колье, броши и золотые часы — ведь это все основные тенденции нынешней осени в одном образе!


В одежде лидер партии консерваторов предпочитала однотонные ансамбли с юбками и блузки с воротником-бантом, напоминающие те, что предлагает Celine этой осенью,— к слову, это один из самых модных образов сезона, хотя, конечно, сложно представить Маргарет Тэтчер музой Эди Слимана.

Как выдающийся политик Маргарет Тэтчер хорошо понимала, что у публичной личности на виду в основном верхняя часть туловища, и сделала из своей настоящий символ эпохи.

Ее прическа всегда была идеальной, в ушах поблескивали серьги-пуговки (такие часто носила принцесса Диана), на лацкане жакета всегда была брошь, из-под воротника блузки виднелось двурядное жемчужное колье (почти как у королевы Елизаветы II).

Когда ситуация требовала активных жестов руками перед фотокамерами журналистов, на них оказывались часы на золотом браслете (как у Жаклин Кеннеди-Онассис), кольца-перстни и браслет с цветными камнями.

В мае нынешнего года аукционный дом Christies`s провел торги личных вещей «Железной леди», среди которых были одежда, аксессуары, предметы интерьера и украшения. Все они уже заняли свои места в частных коллекциях, но рассмотрев оригиналы, можно найти подобные в современных ювелирных бутиках. Оказывается, это не так уж и сложно. Что особенно интересно, вместе с воротником-бантом и идеальной укладкой они стали выбором не красотки-модницы, а одной из величайших женщин-политиков в новейшей истории.



Подготовила Екатерина Зиборова


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