Драгоценная «железная леди»

Этим летом на телеканале BBC 2 вышел документальный сериал «Thatcher: a Very British Revolution» о женщине, которая была премьер-министром Великобритании на протяжении десяти лет. Фильм вышел через некоторое время после отставки Терезы Мэй и рассказал о последних годах Маргарет Тэтчер у власти. Помимо роли женщины в обществе с явной мужской доминантой, красной линией, проходящей сквозь сюжет, откровением становится манера премьер-министра подчеркивать свой стиль украшениями. Серьги-пуговки, жемчужное колье, броши и золотые часы — ведь это все основные тенденции нынешней осени в одном образе!

В одежде лидер партии консерваторов предпочитала однотонные ансамбли с юбками и блузки с воротником-бантом, напоминающие те, что предлагает Celine этой осенью,— к слову, это один из самых модных образов сезона, хотя, конечно, сложно представить Маргарет Тэтчер музой Эди Слимана.

Как выдающийся политик Маргарет Тэтчер хорошо понимала, что у публичной личности на виду в основном верхняя часть туловища, и сделала из своей настоящий символ эпохи.

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Ее прическа всегда была идеальной, в ушах поблескивали серьги-пуговки (такие часто носила принцесса Диана), на лацкане жакета всегда была брошь, из-под воротника блузки виднелось двурядное жемчужное колье (почти как у королевы Елизаветы II).

Когда ситуация требовала активных жестов руками перед фотокамерами журналистов, на них оказывались часы на золотом браслете (как у Жаклин Кеннеди-Онассис), кольца-перстни и браслет с цветными камнями.

Фиона Шоу в телесериале «Убивая Еву», 2018 Фиона Шоу в телесериале «Убивая Еву», 2018 Мэрил Стрип в фильме «Железная Леди», 2011 Мэрил Стрип в фильме «Железная Леди», 2011 Мэрил Стрип в фильме «Железная Леди», 2011 Мэрил Стрип в фильме «Железная Леди», 2011 Мэрил Стрип в фильме «Железная Леди», 2011

В мае нынешнего года аукционный дом Christies`s провел торги личных вещей «Железной леди», среди которых были одежда, аксессуары, предметы интерьера и украшения. Все они уже заняли свои места в частных коллекциях, но рассмотрев оригиналы, можно найти подобные в современных ювелирных бутиках. Оказывается, это не так уж и сложно. Что особенно интересно, вместе с воротником-бантом и идеальной укладкой они стали выбором не красотки-модницы, а одной из величайших женщин-политиков в новейшей истории.

Жемчужное колье Маргарет Тэтчер, продано на аукционе Christie’s в мае 2019 года Utopia, колье Stardust, белое золото, жемчуг, бриллианты David Yurman, колье Pearl, серебро, жемчуг, бриллианты Mikimoto, колье Classic, белое золото, жемчуг Sophie Bille Brahe, колье Peggy, розовое золото, жемчуг Серьги из позолоченного металла с искусственным жемчугом, принадлежавшие Маргарет Тэтчер, проданы на аукционе Christie’s в мае 2019 года Of Rare Origin, серьги Ladybug, позолоченный металл, эмаль, жемчуг Mizuki, серьги, желтое золото, жемчуг Irene Neuwirth, серьги, желтое золото, бриллианты Tullia, серьги, розовое золото, рубины Брошь Mikimoto, принадлежавшая Маргарет Тэтчер, продана на аукционе Christie’s в мае 2019 года Mikimoto, брошь Classic, белое золото, жемчуг, бриллианты Tiffany & Co., брошь Three Leaves, желтое золото Chanel Fine Jewelry, брошь Plume, белое золото, бриллианты Cartier, брошь High Jewellery, платина, сапфиры, изумруды, рубины, бриллианты Garrard, брошь Fanfare, белое золото, сапфиры, бриллианты Золотые часы Piaget, принадлежавшие Маргарет Тэтчер, продано на аукционе Christie’s в мае 2019 года Piaget, часы Extremely Lady, розовое золото, бриллианты Omega, часы Constellation Manhattan, желтое золото, перламутр, бриллианты Chaumet, часы Bolero, желтое золото Кольцо с аметистом, принадлежавшее Маргарет Тэтчер, продано на аукционе Christie’s в мае 2019 года Pasquale Bruni, кольцо Bon Ton, розовое золото, аметист, бриллианты Mattioli, кольцо Eden, розовое золото, аметист Oscar de la Renta, коль, позолоченный металл, цветная смола Браслет с поделочными камнями, принадлежавший Маргарет Тэтчер, продан на аукционе Christie’s в мае 2019 года Pippa Small, браслет Pacific Blues, желтое золото, кианиты, танзаниты, аметисты, аквамарины, лабрадориты Loulou de la Falaise, браслет, позолоченный металл, стекло, жемчуг Bahina, браслет, желтое золото, лабрадорит, топазы, кварц





Подготовила Екатерина Зиборова