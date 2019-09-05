Число жертв урагана Дориан возросло до 20 человек

Количество погибших от урагана Дориан на Багамских островах по официальным подсчетам увеличилось до 20 человек, сообщает газета The Washington Post. Число жертв еще может возрасти, сказал изданию министр здравоохранения страны Дуэйн Сэндс. Сейчас в пострадавших районах идут поисковые операции.

По словам премьер-министра Багамских островов Хьюберта Минниса, архипелаг переживает «один из серьезнейших национальных кризисов» в своей истории.

Напомним, тропический шторм Дориан сформировался у тихоокеанского острова Барбадос 26 августа, спустя три дня он увеличился до урагана. 1 сентября Дориан достиг Багамских островов. По подсчетам швейцарского финансового холдинга UBS Group, стихийное бедствие может обойтись страховым компаниям в $25 млрд.