США назначили награду в $15 млн за помощь в подрыве финансовых операций КСИР

Вашингтон назначил награду в $15 млн за содействие в подрыве финансовых операций Корпуса стражей исламской революции (КСИР). «Власти США усиливают кампанию по оказанию максимального давления против Исламской Республики Иран»,— заявил во время брифинга специальный представитель Госдепа по Ирану Брайан Хук (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, эта мера связана с тем, что КСИР больше действует как «террористическая организация», чем государственная структура. Господин Хук назвал этот шаг «историческим». «Впервые в истории США предлагают награду за информацию, которая подорвет финансовые операции государственной организации»,— отметил он.

МИД Ирана это решение осудил. «Увеличение враждебных высказываний и отчаянных и нелепых действий, прежде всего вознаграждение за государственную измену и шпионаж, являются отчаянной попыткой повлиять на иранскую нацию <…>»,— заявил официальный представитель министерства Аббаса Мусави.

Напомним, ранее США расширили санкции в отношении Ирана. В санкционный список вошли 9 физических лиц, 16 компаний и 6 нефтяных танкеров за финансовую поддержку Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и движения«Хезболла».