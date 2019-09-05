Памфилова не исключает участия несистемной оппозиции в реформе избирательного законодательства

Глава Центральной избирательной комиссии ЦИК) России Элла Памфилова выразила готовность включить несистемную оппозицию в широкое обсуждение реформы избирательного законодательства после единого дня голосования 8 сентября. Об этом она заявила в интервью “Ъ”.

«Наши двери для всех заинтересованных, в том числе и для них (несистемной оппозиции. —“Ъ”) открыты, и, когда пройдут выборы, приглашаем всех желающих к совместному обсуждению предложений, направленных на совершенствование избирательного процесса»,— сказала госпожа Памфилова. Она подчеркнула, что Центризбирком заинтересован в предметном разговоре.

Полный текст интервью читайте в материале “Ъ” «"Мы не суетимся и не вымогаем чью-то любовь"».

Ангелина Галанина