Центральная избирательная комиссия

Центризбирком России (ЦИК) — государственный коллегиальный орган, основная задача которого — организация референдумов и выборов в органы государственной власти. Он, в частности, контролирует соблюдение избирательных прав граждан, организует финансирование подготовки и проведения выборов, рассматривает жалобы на решения нижестоящих комиссий, подводит итоги голосований.

С 1995 года Центризбирком состоит из 15 членов: пять назначаются президентом России, пять — Советом федерации, еще пять — Государственной думой. Срок их полномочий составляет пять лет. Нынешний состав был сформирован в 2016 году. Бюджет ведомства на 2019 год — около 4 млрд руб. Штатная численность на 2019 год — 255 человек.