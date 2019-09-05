Pepsi отзывает партию напитков из-за угрозы попадания в них металлических деталей

Компания PepsiCo отзывает из продажи ограниченную партию напитков Pepsi, Mirinda и Mountain Dew из-за возможного попадания в бутылки металлических фрагментов оборудования. Продукция поставлялась в города Северо-Западного федерального округа: Санкт-Петербург, Великий Новгород, Петрозаводск.
«Существует минимальная вероятность попадания в продукт металлического фрагмента оборудования небольшого размера»,— говорится в сообщении компании.
Отмечается, что отзыв касается незначительного количества бутылок и не распространяется на другие напитки производителя.
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