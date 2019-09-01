«Зенит» в гостях победил московский «Спартак»

В рамках 8-го тура Российской футбольной премьер-лиги петербургский «Зенит» в гостях одержал победу над московским «Спартаком». Игра, состоявшаяся на «Открытие Арене» в Тушино, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол в этой встрече забил на 41-й минуте матча полузащитник петербуржцев Юрий Жирков.

Отметим, что в середине первого тайма при счете 0:0 судейская система видеопросмотра ВАР отменила гол москвичей, когда мяч с нарушением правил отправил в сетку ворот игрок «Спартака» Зелимхан Бакаев.

После одержанной победы «Зенит» догнал по очкам «Краснодар» и «Ростов» — у всех трех лидирующих команд их теперь по 17.