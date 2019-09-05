Чемпионат мира по баскетболу

Третий, заключительный тур первого группового этапа

Группа A. Польша—Кот-д’Ивуар 80:63. Венесуэла—Китай 72:65. Итоговое положение в группе. 1. Польша — 6 очков. 2. Венесуэла — 5. 3. Китай — 4. 4. Кот-д’Ивуар — 3.

Группа B. Нигерия—Южная Корея 108:66. Аргентина—Россия 69:61. Итоговое положение в группе. 1. Аргентина — 6 очков. 2. Россия — 5. 3. Нигерия — 4. 4. Южная Корея — 3.

Группа С. Пуэрто-Рико—Тунис 67:64. Испания—Иран 73:65. Итоговое положение в группе. 1. Испания — 6 очков. 2. Пуэрто-Рико — 5. 3. Тунис — 4. 4. Иран — 3.

Группа D. Ангола—Филиппины 84:81. Сербия—Италия 92:77. Итоговое положение в группе. 1. Сербия — 6 очков. 2. Италия — 5. 3. Ангола — 4. 4. Филиппины — 3.

На втором групповом этапе в группе I сыграют сборные Аргентины, Польши, Венесуэлы и России, в группе J — сборные Сербии, Испании, Италии и Пуэрто-Рико.

Расписание матчей сборной России

6 сентября: Россия—Польша; 8 сентября: Россия—Венесуэла.