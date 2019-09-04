YouTube заплатит $170 млн за сбор информации несовершеннолетних пользователей

YouTube (сервис принадлежит Google) и Федеральная торговая комиссия США (FTC) договорились об урегулировании претензий регулятора к видеосервису: FTC обвиняла его в нарушении закона о защите в интернете частной информации детей. В соответствии с соглашением, о котором FTC объявила сегодня, YouTube придется выплатить штраф в размере $170 млн. Эта сумма стала рекордным штрафом, наложенным за нарушение закона о защите частной информации несовершеннолетних.

Речь идет о том, что YouTube показывал в роликах, предназначенных для детей, таргетированную рекламу, а следовательно, собирал информацию о них. FTC указывает на то, что видеосервис использовал в таких роликах файлы cookie, собирая информацию о предпочтениях пользователей. Это нарушает положение закона, запрещающее сбор информации о детях до 13 лет без разрешения их родителей. Две недели назад Bloomberg сообщило, что YouTube собирается отказаться от показа таргетированной рекламы детям.

В последнее время YouTube приходится регулярно принимать меры, связанные с его популярностью среди детей. Как ранее сообщал Bloomberg, в начале июля сервис внес значительные изменения в ПО, которые должны повысить качество именно детского контента, а в конце июля генеральный директор Google Сундар Пичай заявил, что одним из главных направлений развития YouTube в ближайшее время будет развитие приложения для детей YouTube Kids.

Подробнее о том, как из-за роста популярности среди детей сервис меняет свои алгоритмы, читайте в публикации “Ъ” «YouTube переводят под детский контроль».

Яна Рождественская