60 лет побед

Большинство спутников, создаваемых в России, приходится на долю железногорской космической фирмы – «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнёва».

Статус лидера отечественного спутникостроения ко многому обязывает. Его на протяжении 60 лет стабильно удерживает железногорская компания «Информационные спутниковые системы» имени академика Михаила Фёдоровича Решетнёва». Имя своего основателя коллектив сибирских спутникостроителей носит с гордостью. Под его руководством предприятие из маленького филиала Королёвского ОКБ-1 выросло в мощный научно-производственный центр по разработке и созданию автоматических космических аппаратов различного назначения. За годы работы решетнёвцы создали и запустили в космос 1280 спутников, ставших основой для более чем 40 космических систем и комплексов!

70% всех космических аппаратов, которыми Россия сегодня располагает в космосе, была создана в Красноярском крае. Во всех государственных программах по космической деятельности, таких как Федеральная космическая программа, Федеральная целевая программа «ГЛОНАСС», Государственная программа вооружения, всегда присутствуют задачи, ключевым исполнителем которых выступает железногорская космическая фирма.



«Лет 15 назад я мечтал, что ГЛОНАСС в транспорте заработает, и сейчас он работает. Как говорится в известном рекламном слогане – мечты сбываются!» Сергей Иванов, специальный представитель Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта

Сибирские спутники стали той базой, на которой строится современная цифровая экономика нашей страны, включая такие её приоритетные направления, как цифровизация российского телевещания, устранение цифрового неравенства на всей территории государства, обеспечение национальной безопасности и другие сферы.

За последние два десятилетия был произведён качественный рывок в структуре орбитального флота России, который Решетнёвская фирма оперативно обновила высоконадёжными и долгоресурсными спутниками связи, навигации, ретрансляции и геодезии.

Девять из 11-ти телекоммуникационных спутников серии «Экспресс», функционирующих в составе орбитальной группировки национального оператора ФГУП «Космическая связь», были разработаны и изготовлены в компании «ИСС» им. академика М. Ф. Решетнёва». В ближайший год намечен вывод на орбиту новых спутников связи «Экспресс-80» и «Экспресс-103». Ещё два сибирских аппарата – «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7» планируются к запуску в течение следующих двух лет.

Компания «ИСС» остаётся единственным в стране производителем спутников навигационного назначения. Российская ГЛОНАСС, спутники для которой создаёт предприятие, – одна из двух существующих в мире систем глобального позиционирования. С запуском космических аппаратов нового поколения «Глонасс-К2» точность местоопределений системы возрастёт до десятков сантиметров.

Ни один запуск пилотируемого корабля в России сегодня не обходится без информационного сопровождения созданных в Решетнёвской фирме спутников-ретрансляторов «Луч-5», функционирующих в составе одноимённой космической системы. Их назначение – обеспечивать передачу информации с низколетящих объектов на всём протяжении их полёта к орбитальной станции, в частности, на тех его участках, которые находятся вне зоны радиовидимости с земли.

Решетнёвская фирма первой в стране вышла на международный рынок спутниковой связи, изготовив сибирско-европейский спутник Sesat по заказу европейского оператора EUTELSAT. Он был успешно выведен на орбиту в 2000 году и при гарантированном 10-летнем сроке службы отработал во флоте оператора больше 17 лет. После успешной реализации проекта SESAT железногорская компания создала ещё ряд телекоммуникационных спутников для Казахстана, Индонезии, Израиля, Канады…

Фирма Решетнёва успешно ведёт диалог с западными партнёрами, осуществляя взаимовыгодный трансфер технологий в рамках совместных коммерческих проектов. «Если говорить о космосе, о взаимодействии с Европой, то конечно, наш диалог очень удачный, – комментирует глава Решетнёвской фирмы Николай Тестоедов. – За 20 лет мы совместно с компанией Thales Alenia Space, совместно с компанией Airbus Defence & Space запустили более 30 космических аппаратов, в которых есть и полезные нагрузки, и отдельные приборы, отдельные системы европейских стран».

По своим функциональным возможностям сибирские космические аппараты составляют достойную конкуренцию зарубежным. А по ряду технологий, применяемых в производстве космических аппаратов, продукция железногорских спутникостроителей не имеет аналогов в мире. Именно на прогрессивные технологии, которые рождаются в сотрудничестве с ведущими университетами страны и Российской академией наук, делает ставку Решетнёвское предприятие в своей стратегии развития. «Сегодня основное направление прорывов космической отрасли – это ключевые технологии, такие как композиты, крупногабаритные конструкции, контурные антенны, многолучевые антенны и так далее. Это дизайн-центры, – отметил генеральный директор «ИСС» Николай Тестоедов в своём недавнем выступлении на Евразийском аэрокосмическом конгрессе. – И то, что спроектировано у нас, производится в Китае, на Тайване и в Европе – это ситуация нормальная. Это означает, что умные – придумывают, а технологичные делают».

Высокий уровень разработок специалистов «ИСС» привлекает заказчиков со всего мира. И всё же свои лучшие технические решения ведущая спутникостроительная фирма страны приберегает для собственных уникальных изделий.

Каждый создаваемый Решетнёвской фирмой космический аппарат предназначен для работы в заранее определённой орбитальной позиции и призван решать индивидуальные задачи потребителей. В таком высокотехнологичном производстве конвейер просто не допустим, поэтому компания «ИСС» находит иные рациональные пути усовершенствовать процесс создания спутников. Руководство предприятия выбрало курс на модернизацию производства, и это решение дало впечатляющий результат.

Осенью 2018 года компания «ИСС» ввела в эксплуатацию свой самый крупный промышленный объект – монтажно-испытательный корпус. Его техническое оснащение и полезная площадь позволяют создать замкнутый производственный цикл по сборке и испытаниям космических аппаратов почти в автономном режиме. Новое производственное сооружение Решетнёвской фирмы открыл руководитель Госкорпорации «РОСКОСМОС» Дмитрий Рогозин, нажав символическую кнопку запуска всех систем МИКа. «Это переворот вообще в ракетно-космической промышленности! Две задачи: первая – развитие сверхтяжёлого класса, это будет мощнее того, что есть сейчас примерно в 3,45 раза. А вторая задача – это создание спутниковой группировки «Сфера» – это 640 космических аппаратов. Это совершенно другая производительность труда, совершенно другая культура производства», – прокомментировал глава «РОСКОСМОСА».

Монтажно-испытательный корпус – это, по сути, одна большая чистая зона, в которой можно одновременно работать сразу с несколькими спутниками, не перемещая их из корпуса в корпус, что в разы повышает эффективность производства. В 2020 году компания «ИСС» планирует ввести в строй его вторую очередь, где разместятся рабочие места для испытаний. Общая площадь двух очередей МИКа составит порядка 50 000 квадратных метров. Это один из самых сложных объектов в мире по применённым в строительстве материалам и технологиям, а также своему внутреннему предназначению и техническим параметрам.

Монтажно-испытательный корпус стал хоть и самым масштабным, но отнюдь не единственным высокотехнологичным объектом Решетнёвской фирмы. В 2020 году запланирована сдача ещё одного её нового корпуса, который строится под задачи антенной тематики. В нём будет реализован полный комплекс работ – от проектирования до испытаний – по созданию рефлекторов антенн диаметром от 4 до 12 метров, трансформируемых механических систем и антенно-фидерных устройств. Это направление в спутникостроении – одно из самых перспективных, так как бортовые антенны и антенно-фидерные устройства составляют часть полезной нагрузки спутника, которая обеспечивает выполнение им целевых задач. Совершенствуя их, можно существенно расширить функциональные возможности аппарата.

Подобные большеразмерные трансформируемые системы решетнёвцы делают для собственных спутников и выполняют под заказ. Разработки «ИСС» в этой тематике высоко ценятся, и заказчики доверяют Решетнёвскому предприятию решение задач беспрецедентной сложности и новизны.

Одним из таких интеллектуальных вызовов для специалистов «ИСС» стало участие в научном проекте «Миллиметрон». Для этой космической обсерватории специалисты фирмы создают 10-метровый телескоп и терморегулирующие экраны диаметром от 12 до 20 метров. Работать в составе полезной нагрузки аппарата им предстоит в глубоком космосе, при температуре, приближающейся к абсолютному нулю.

Обеспечить стабильность формы конструкций в таких экстремальных условиях – задача не из простых. Но подобные сложности не останавливают железногорских спутникостроителей, а напротив, лишь подстёгивают их интерес к новым техническим задачам. Ведь за плечами у них десятки успешно реализованных проектов по созданию космической техники, которая служит людям на всех орбитах Земли. Имя академика Решетнёва, которое носит железногорское космическое предприятие, уже стало признанным брендом в мире и служит гарантией высокого качества и надёжности продукции, создаваемой сибирскими спутникостроителями.