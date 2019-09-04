Послы ЕС согласовали продление индивидуальных антироссийских санкций

Комитет постоянных представителей стран Европейского союза (ЕС) согласовал решение о продлении индивидуальных санкций против физических и юридических лиц, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Само решение было принято лидерами Евросоюза по итогам саммита в Брюсселе, прошедшего 20 июня.

«Теперь должно последовать официальное решение Совета ЕС. Оно будет, очевидно, принято на следующей неделе по письменной процедуре»,— сказал собеседник агентства. Он отметил, что решение вступит в силу после его публикации в «Официальном журнале» ЕС.

Евросоюз ввел санкции в отношении граждан и юридических лиц РФ в связи с событиями на Украине в марте 2014 года. Затем действие санкций неоднократно продлевалось.